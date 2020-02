Dostal som dnes od priateľov telefonickú otázku: „Poraď nám, prosím, koho voliť.“ Po mojej odpovedi: „Jednoznačne SMER a Fica!“ zostali šokovaní...

... a ich prvou námietkou bolo: „Ale veď za jeho vlády bol i zavraždení Kuciak so snúbenicou!“

„Zavraždil ich snáď Fico? Veď on a jeho vládna strana touto vraždou stratili najviac.“ - kontroval som.

„Ale veď v novinách píšu...“ - zaprotestovali.

„STOP! Chceli ste radu, dal som Vám ju. Prečo SMER a Fica, to je na minimálne hodinový rozhovor. Ak mi dôverujete, voľte Fica a SMER, dôvody podrobne vysvetlím, až sa stretneme. Napriek tomu aspoň v krátkosti:

„Zvýšila sa za posledných 12 rokov životná úroveň a kvalita života obyčajných ľudí, a teda aj Vás, na Slovensku?“ „Áno!“

„Kto bol za tie roky dominantnou vládnou stranou? SMER!

Kto zvýšil minimálne a celkovo mzdy? Kto zabezpečil zvýšenie dôchodkov, vianočný príplatok, zastropovanie odchodu do dôchodku vo veku 64 rokov formou ústavného zákona, presadzuje 13. dôchodok? SMER!

Kto zvýšil materskú, pomohol presadiť obedy pre školákov zadarmo, vlaky pre študentov a dôchodcov zadarmo, preplácanie lyžiarskych zájazdov a dovolenkové poukazy (a tým pomohol naštartovať ekonomiku turistického vidieka)? Aj SMER!

Kto bol vo vláde, keď sa zjednodušilo účtovníctvo a daňové priznanie pre drobných podnikateľov, zvýšením paušálnych výdajov až na 60% až do výšky (tuším) 20 000€? SMER!

Kto vrátil Gabčíkovo, a teda vyše 360 miliónov € každoročného zisku z jeho prevádzky do štátnej kasy, čo dovtedy tiekli talianskej mafii – ENELu do vrecka? SMER!

Kto zabránil prijímaniu migrantov na Slovensko a naďalej to nekompromisne odmieta? SMER!

Chcete toto všetko stratiť?“ - „NIEÉÉ!“ „Tak voľte SMER a krúžkujte Fica!“

„Ale čo všetky tie kauzy a ďalšie veci, o ktorých sa píše v novinách?“

„Kto vlastní tie noviny a ostatné média? – finančné skupiny ako Penta, J&T, ESET a ďalší a za nimi stojaci oligarchovia a zahraničie. Čo píšu novinári a rozprávajú tv. hlásatelia? To, čo od nich chcú ich páni – oligarchovia – tí, ktorí ich platia. Na koho sa bude teda vylievať mediálna špina? – na toho, kto oligarchom prekáža – na Fica a „jeho“ SMER.

Prečo? Lebo im stúpe na „kurie oká“ a bráni im (v rámci možnosti) si tu robiť, čo chcú... Lebo naňho osobne nič konkrétne, žiadne „maslo na hlave“, ktorým by ho mohli vydierať alebo korumpovať nemajú!!! Preto vždy, keď sa niečo niekde zomelie a prepukne, nastane okamžite hysterický mediálny povyk „...lebo Fico!!!“ Ale ak sa na to bližšie pozrieme, tak skutočne Fico?!! Nie, ani raz!

„Takže ešte raz: ak chcete všetko toto, čo som vymenoval vyššie, stratiť, tak hoďte toho, čo Vám to zabezpečil, toho, čo Vás chráni pred moslimskou inváziou, cez palubu – zbavte sa Fica a SMERu... Len potom neplačte, lebo nie je zmena ako zmena. Aby ste sa nedostali potom z „dažďa pod odkvap a z kaluže do blata!“

Ukrajinci si tiež na uliciach „vyskákali“ zmenu. Chceli zmenu, aby oligarchovia stratili svoj vplyv cez korumpovaných politikov. A aj si ju na námestiach „vyskákali“: oligarchovia už politikov nekorumpujú. Už nemusia – sami totiž sedia vo vláde a v parlamente. A ako bonus k tomu si „vyskákali“ občiansku vojnu na Donbase, stratu Krymu, a teror fašistických polovojenských zoskupení banderovcov na zbytku teritória..., o rozpredaji všetkého ešte aj pôdy ani nehovoriac.

Každý sa učí na vlastných chybách. Len hlupáci sú nepoučiteľní. Avšak tí múdrejší sa poučia na chybách iných. Poučíme sa na vlastných chybách a chybách Ukrajincov, alebo zostaneme nepoučiteľnými hlupákmi?

Zmenu treba, no zmena musí byť predovšetkým zodpovedná – tak, ako to hlása volebný slogan SMERu: „Zodpovedná zmena!“

Lebo síce nie všetko funguje tak, ako by sme si priali, ale mohlo to dopadnúť oveľa horšie. Za Dzurindu sme prišli o VSŽ a ich dane (Dzurinda ich predal US STEEL, a tí na daniach zo zisku nezaplatili ešte ani cent, a navyše, okrem premaľovanej fasády budov, neinvestovali skoro nič do technológií a počet zamestnancov sa rapídne znížil), prišli sme o Slovnaft, Palmu Tumys, Prešovský Solivar (kúpili ho Rakúšaci, zničili a vyviezli všetky technológie a pod značkou Solivar nám predávajú vlastnú ferokyanidom sodným „ošetrenú“ soľ),prišli sme o Gabčíkovo (Fico nám ho vrátil), elektrárne, atď.

A prečo sa derú zahraničím a domácimi oligarchami podporovaní a platení liberáli k moci? No, lebo tu ešte je čo sprivatizovať, ešte je čo presunúť do zahraničných rúk: ešte máme lesy, pôdu, a predovšetkým pitnú vodu... A staneme sa cudzincami vo vlastnej krajine. Ak vôbec nejaké Slovensko o pár rokov bude... Lebo v týchto voľbách sa nerozhoduje len o tom, kto v nich zvíťazí, ale aj o tom, či Slovensko zostane ako štát na mapách aj v budúcnosti!!!

A kto má v zuboch Rašiho, Žigu, Beňovú, či iných, za rôzne kauzy, či prešľapy – jednoducho ich nekrúžkujte, nedávajte im hlasy. Pomôžte Ficovi aj takto cez voľby očistiť si stranu od „škodnej“ a urýchliť uskutočnenie tej zodpovednej zmeny...

Povzdych: „Kto sa má v tom vyznať, keď médiá takto informujú...“

„Jednoducho! Používajte vlastný rozum a jednoduché pravidlo: Koho média špinia – toho treba voliť! Teda Fica a SMER. A koho adorujú, tak na toho si treba dať pozor, lebo ten bude slúžiť oligarchom a zahraničiu,nie nám – občanom Slovenska.“

Neveríte? Pozrite sa, ako dopadli mestá a a obce, kde zvíťazili liberáli. Čo spravili ako prvé? Zdvihli dane z nehnuteľností , zvýšili si platy a tie obce a mestá prestali vykonávať určité povinnosti, vyhovárajúc sa na štát. A takto dopadne celá krajina, keď sa dostanú k moci – dvihnú dane, zvýšia si platy, zrušia všetky sociálne benefity a rozpredajú aj ten zbytok...

Kiska sa netají, že sem navozí migrantov. Chceme mať tu taký bordel ako v Nemecku, Francúzsku, Švédsku a inde? Chceme byť napádaní moslimskými fanatikmi vo vlastných mestách?

Kiska sa netají, že chce tu americké vojenské základne. Prítomnosť amerických vojenských základní na našom území znamená namierené ruské jadrové rakety na tieto základne a ich použitie v prípade nielen napadnutia, ale aj pokusu o napadnutie Ruska. Putin sa vyjadril jasne!

Beriete si na osobnú zodpovednosť zvolením Kisku to, že Vy a Vaše deti budú žiť pod jadrovou hrozbou?

PS/Spolu – Čaputová bola členkou PS. Čaputová je „Kiska v sukni“ – volením PS/Spolu si beriete zodpovednosť za to, čo som uviedol pri Kiskovi. Čaputovú financujú a podporujú Sorošove nadácie.

Sulík (zástanca záujmov nemeckej priemyselnej lobby) sa netají, že zruší Zákonník práce a minimálnu mzdu. Čo to znamená pre pracujúcich? Buď otročiť za oveľa nižšie mzdy, než majú teraz, alebo odísť do zahraničia – doma ich nahradia veľmi rýchlo navození Ukrajinci, Rumuni, Vietnamci... Veľkopodnikatelia sa tým ani netaja. A zahraniční robotníci tu míňať zarobené peniaze veľmi nebudú – živia z nich rodiny, ktoré zostali u nich doma. Sulík chce štátom garantovaný dôchodok len cca 122€, zbytok si musia občania povinným odvádzaním 5% z príjmu nasporiť v druhom pilieri (v dnešnej dobe keď sa svetový finančný-ekonomický systém rúca!!! A bude sa drasticky meniť.) Každá liberálna strana, aj SaS, aj PS/Spolu majú v programe zrušenie ústavného zákona o zastropovaní odchodu do dôchodku vo veku 64 rokov. Zdravotná starostlivosť podľa Sulíka: Z povinného ZP len nutné zdravotné ošetrenie, za zbytok sa bude cvakať cash alebo nadštandartne pripoisťovať (ak mi neveríte, prečítajte si jeho tzv. zelenú brožúrku)

Jedna rada pre podnikateľov: Sťažujete sa, že všetky tieto výhody pre pracujúcich, ktoré presadil aj Fico a SMER sú z Vašich daní a na Váš úkor, že z toho NIČ NEMÁTE!. OMYL! Práveže z týchto sociálnych balíčkov profitujete najmä Vy a bez nich by ste to už dávno „zabalili“. Pracujúci, obyčajní zamestnanci, dôchodci a deti sú Vašimi najväčšími konečnými odberateľmi – bez ich kúpyschopnosti, bez ich kúpnej sily nemáte svoju produkciu komu predať – to ONI sú Váš ODBYT!

Jedinou budúcnosťou pre Slovensko a pre nás je silný volebný mandát SMERu a Fica. Nevoliť je alibizmus a zbabelosť a v konečnom výsledku posilnenie liberálov. Ich voličská základňa voliť pôjde v plnej zostave.“

„Ja osobne volím SMER a krúžkujem: 2. R. Fico, 11. Ľ. Blaha a ešte dve mená z týchto kandidátov: 9. E. Tomáš, 43. B. Ondruš, 67. R. Eliáš, 150. E. Kaliňak“

Nakoniec pár heslovitých poznámok:

Ak niekto namietne, že v roku 2012 mal SMER parlamentnú väčšinu a jednofarebnú vládu a mohol všetko napraviť, tak žije v ilúziách. Prečo?

Sme kryptokolónia, t.j. de iure suverénny štát, ale de facto kolónia s akože vlastnou samosprávou, vládou a parlamentom. Obojok kolónie nám bol navlečený za vlády Dzurindu: rozpredaj ekonomiky do zahraničných rúk, a zavlečenie Slovenska do NATO a EÚ, navyše sme členom Eurozóny, takže sme stratili aktívny finančno-ekonomický nástroj – vlastnú menu. O € rozhoduje ECB nie NBS. Stratili sme potravinovú sebestačnosť (máme ju len na cca 47%), nemáme skoro vôbec armádu. Právo EÚ je nadriadené právu SR. Nemalý vplyv na dianie má tretí sektor, najmä všelijaké mimovládky a neziskovky štedro financované zo zahraničia. Koho záujmy asi tak presadzujú? No predsa toho, kto ich platí – záujmy zahraničia. „Politika je koncentrovaný výraz ekonomiky“, t.j. cez politiku je snaha presadiť ekonomické záujmy. Kto má v každej krajine EÚ, a teda aj na Slovensku najväčšiu ekonomickú moc? Finančné skupiny ako u nás Penta, J&T, ESET a ďalší tzv. oligarchovia, o ktorých sa nehovorí. Oni sa snažia dosadiť do politiky svojich ľudí a presadiť svoje záujmy na každej úrovni - od komunálnej až po parlament. Na to im slúžia aj média, cez ktoré ovplyvňujú verejnú mienku – toto je dôvod, prečo skupujú média a investujú do nich: Aby ovplyvnili verejnosť vo voľbách. Novinári už dávno neinformujú ale formujú verejnú mienku (sám Haščák – splumajiteľ Penty to priznal vo výpovedi pre súdom s Kočnerom. Jeho denníky propagujú ideály liberalizmu a podporujú ich zástancov (a čo nevyslovil, ale všetci to vidíme: likvidujú a mediálne lynčujú odporcov liberalizmu)) podľa zadania ich majiteľov a zamestnávateľov – to preto ich Fico nazýva presstitútky, lebo za peniaze sa zapredávajú. Výrazným nástrojom ovplyvňovania voličov sú predvolebné prieskumy – preto cez Čaputovú a svojich ľudí na Ústavnom súde zrušili 50-dňové moratórium na volebné prieskumy. „Politika je umenie možného“ – a čo je možné, ak aj vo vlastnej strane má ľudí, ktorí hája záujmy jednotlivých klanovo-korporatívnych ekonomických zoskupení? Napr. ministerka zdravotníctva Kalavská – jej návrh na stratifikáciu nemocníc v podstate znamenal, že by sa Penta okľukou cez VUC-ky, ktoré viac-menej v posledných voľbách ovládla svojimi ľuďmi zmocnila komplet celého zdravotníctva – mala by v ňom skryte monopolné postavenie. Preto Fico tento návrh požiadavkou na jeho schválenie ako ústavný zákon zablokoval – on vedel, že to ústavnou väčšinou neprejde. Beňová je hlupaňa, ktorá sa odtrhla od slovenskej reality. O Žigovi, Rašim, Počiatkovi, snáď hovoriť ani nemusím. (Nie je to len problém SMERu, je to problém každej strany nielen na Slovensku ale všade vo svete.) Lajčáka ako ministra zahraničia Ficovi nanútilo svetové zákulisie (Lajčák pritom ani nie je členom strany SMER ale nanúteným nominantom). Čo je možné, ak na povalenie vlády stačí zavraždiť jedného novinára a jeho dievča a následne vyvolať hystériu v celej krajine? Čo je možné, ak domáca opozícia a oligarchovia i zahraničie, derúce sa k moci, majú svojich ľudí všade? Aj na Ústavnom súde(o Čaputovej sťažnosti ohľadom 50-dňového moratória bolo rozhodnuté do 15 dní..., ale o Harabinovom podnete o podvodoch počas prezidentských volieb a neústavnosti inaugurácie Čaputovej ten istý ÚS doteraz nerozhodol) Prokuratúra stíha Ľ. Blahu (SMERáka) za to, že na svojom facebooku zverejnil spoločnú fotku s Ficom, kde drží sovietský symbol – hviezdu s kosákom a kladivom. A pritom tá istá prokuratúra nekoná proti Kiskovi, Nicholsonovej, Vašáryovej a ďalším ľuďom, ktorí organizovali pokus o štátny prevrat po Kuciakovej vražde. Čo je možné, ak v štáte neexistuje vertikála moci, a župani VUC-iek môžu sabotovať rozhodnutia vlády a parlamentu. Čo je možné, ak po prehratom prezidentskom súboji s Kiskom na jednej tlačovej besede Fico vyhlásil, že prisahá na zdravie svojho syna, že už nikdy za prezidenta kandidovať nebude (to bola odpoveď, že pochopil mu doručené varovanie, že ak ešte raz bude za prezidenta kandidovať, tak mu zavraždia syna)... ? Čo je možné, ak po jeho snahe urvať pre Slovensko viac suverenity je pozvaný na koberček do Bruselu a je mu medzi štyrmi očami pohrozené, že mu Brusel pomocou ECB veľmi rýchlo môže zorganizovať na Slovensku také „malé Grécko“...? Čo je možné, keď po pritlačení Volkswagenu na zvýšenie miezd, prinavrátenie Gabčíkova z rúk mafiánskeho talianskeho ENELu (strata cca 360 mil € každoročného bezpracného zisku sa len tak neodpúšťa) a prekročení mantinelov mu bol okamžite zahraničím v koordinácii so slovenskými zapredancami zorganizovaný pokus o štátny prevrat? Signálom bola vražda Kuciaka. Čo je možné, ak národ je tak sprostý, že namiesto toho, aby hľadal odpoveď na Ficovu otázku „Qui bono?“ po Kuciakovej vražde, spája s vraždou toho, kto ňou najviac stráca, vyjde na námestia a žiada, aby demokraticky zvolená vláda odstúpila? Čo je možné , ak koaličný partner (americký zapredanec Bugár) ho pri tejto vypätej situácii nepodrží, ale bodne mu nôž do chrbta, hroziac vypovedaním koaličnej zmluvy, ak Fico neodstúpi? Čo je možné, ak prezident Kiska sa priamo angažuje v štátnom prevrate a snaží sa prebrať moc a vymenovať úradnícku vládu?

Od Fica a SMERu chceme zázraky, chceme, aby tu všetko fungovalo tip-top, aby to všetko za 3 volebné obdobia, prerušené dvojročnou (ne)vládou I. Radičovej, po bašovaní Dzurindu a jeho bandy, v podmienkach všetkých tých vyššie uvedených „čo je možné...“, okamžite napravil. A zabúdame, že ani Putinovi sa to doposiaľ s oveľa väčšími možnosťami ani po 20-tich rokoch plne v Rusku nepodarilo... A kde je Rusko a kde Slovensko?

Vnútroštátna a zahraničná politika každého štátu je podriadená globálnej politike!!! V globálnej politike končí éra Pax Americana, USA čaká perestrojka, akou si prešlo Rusko v 90-tych rokoch a nielen liberalizmus, ale aj celkovo kapitalizmus je vo svete zámerne svetovým zákulisím likvidovaný. Ak na Slovensku teraz zvíťazia liberáli (SaS, PS/Spolu), tak Slovensku nielenže ujde „svetový vlak“, ale ono navyše nasadne na vlak, idúci opačným smerom. Kotleba a ĽSNS sa snaží o obrodu ľudáckeho režimu. A na pomoc mu v poslednom týždni priskočil Matovič so svojim OľaNo (ani jeden ani druhý nie sú skutočnými slovenskými patriotmi). V prípade ich víťazstva hrozí Slovensku jemnejšia forma fašizmu, ekonomická a politická izolácia...

Politikou, presnejšie problematikou riadenia spoločenských systémov a supersystémov sa zaoberám už vyše 8 rokov. Študujem a prekladám diela z oblasti riadenia spoločenských systémov. Mám prečítaných tisícky strán analýz aktuálneho vývoja, dejinných procesov a predpovedí budúceho vývoja.

Róbert Fico je najzdatnejším a najlepším politikom, akého Slovensko momentálne má k dispozícii.

Preto jednoznačne bezalternatívne teraz volím Róberta Fica a ďalších kandidátov SMERu, ktorí ho podporujú.

Ak máte nejaké otázky, môžme si ich prediskutovať, až sa vrátim. A dovtedy si prečítajte toto:

http://www.vodaksb.eu/diskuse/politika/comment-page-110/#comment-284905 – nie som sám s takýmto pohľadom na aktuálnu situáciu a je tam dobre rozobratá problematika „Čo bolo a čo je možné?“. (je tam jeden preklep, jedná sa o Ministerstvo zahraničných vecí, nie o Ministerstvo vnútra)

A ešte pár linkov:

http://www.vodaksb.eu/diskuse/politika/comment-page-110/#comment-284674 – to je z Blahovho statusu – týka sa to špinavej práce D. Lipšica,

https://www.eurorespekt.sk/daniel-lipsic-nemohol-v-roku-1997-ziskat-vedecku-hodnost-phd-zakonnym-sposobom/ - a tu je zdroj z ktorého čerpal Blaha, kde sa podrobne rozoberá, prečo Lipšic nemôže mať titul PhDr.

http://www.vodaksb.eu/diskuse/politika/comment-page-110/#comment-284621 – kto stojí za Kiskom

je to staršieho dáta, ale nanajvýš aktuálne:

https://blog.hlavnespravy.sk/12635/kiskove-priznanie-o-prevrate-a-predstava-demokracie/

článok je cenný aj tým, že sú tam odkazy/linky na zdroje.

https://zemavek.sk/nekonecny-pribeh-s-istanbulskym-dohovorom/ - to je niečo pre právnikov

treba si priamo niečo vypočuť aj od Fica, v každom článku je aj video:

https://www.hlavnespravy.sk/fico-migracnu-vlnu-opat-zastavovat-vsetkymi-silami-virus/2041221

https://www.ta3.com/clanok/1175123/tb-r-fica-aj-k-trestnemu-stihaniu-poslanca-l-blahu.html

tu je niečo o vykonštruovanosti súdu s Kočnerom:

https://www.eurorespekt.sk/zmenky-neboli-sfalsovane-judr-daniel-lipsic-a-prokurator-judr-santa-oklamali-cele-slovensko/

https://www.eurorespekt.sk/bublina-praskla-kocner-nikdy-nemal-byt-vzaty-za-falsovanie-zmeniek-do-vazby/

nemám link, ale čítal som článok s výpoveďou súdneho znalca, alebo nejakého policajného lekára, že výpoveď obžalovaného, ktorý sa priznal k vražde Kuciaka, nesedí so strelnými poraneniami obete. ProsteKuciak nebol tak zastrelený, ako to popisuje údajný vrah. To potvrdzuje moje tvrdenie, že Kočner je len obetný baránok, na ktorého to chcú hodiť. Prvotná výpoveď údajneho vraha po zatknutí totižto bola, že Kuciaka išli len na objednávku zbiť, no našli už len mŕtvoly. Ja od začiatku tvrdím, že vrahom bol niekto úplne iný... Pred časom na Forišovom statuse, ktorý teraz leží v zahraničí v kóme a ktorý spolu so Žiaranom podal desiatky trestných oznámení na Pentu, bola zverejnená takáto správa: Strelec je T.N. a upratovačka je D.L. (T.N. je T. Nicholson, vraj investigatívny novinár, v skutočnosti agent CIA a D.L. je Daniel Lipšic – podrobne jeho zaangažovanosť popisuje Blaha vo vyššie uvedenom linku)

A ako pracujú „nezávislé“ médiá? Ako vytváraú potrebný informačný obraz? Ako robia z občanov hlupákov? Prečítajte si:

https://www.eurorespekt.sk/sefredaktor-bardy-pred-sudom-popisal-sofistikovanu-trestnu-cinnost-novinarov-posobiacich-v-redakcii-aktuality-sk/ - ešte stále veríte v nezávislosť a objektívnosť médií?

Liberáli chcú zrušiť ústavný zákon o zastropovaní odchodu do dôchodku vo veku 64 rokov. Dôkaz v priamom prenose tu: https://www.cas.sk/clanok/941977/po-vzajomnych-vycitkach-nasledoval-beblaveho-tah-s-fakturou-okamzita-reakcia-blanara/ a tu: http://www.vodaksb.eu/diskuse/politika/comment-page-110/#comment-285046 – sú tam linky na tv debaty a vysvetlenie podstaty obedov zadarmo.